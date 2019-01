Man ontsnapt tijdens voorleiding uit Mechels gerechtsgebouw

In Mechelen is vandaag een gevangene ontsnapt uit het gerechtsgebouw toen hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Dat zegt de lokale politie. De man zou nog geboeid zijn en is zeker ongewapend. De man werd begeleid door agenten van de zonde Dendermonde. Volgens de lokale politie kon hij zich onttrekken aan zijn bewakers en nam hij de vlucht. Er is een grote zoekactie gestart in het centrum van Mechelen. Volgens een getuigenverklaring was de gevangene een school binnengelopen, maar dat bleek na onderzoek van de politie niet het geval te zijn. Er is geen gevaar voor de inwoners van Mechelen, zegt de politie.

bron: Belga