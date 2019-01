Koelkledij van BikeValley moet voor Olympische medailles zorgen

Flanders’ Bike Valley in Beringen zal innovatieve koelkledij ontwikkelen voor de Vlaamse atleten tijdens de Olympische Spelen en Paralympische Spelen van Tokio in 2020. Het ‘Cold2Gold’-project – in opdracht van Vlaams minister van Sport en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) – is een samenwerking tussen de Limburgse bedrijven Bioracer en Naqi, de VUB, Devan Chemicals uit Ronse en het Nederlandse Inuteq. De voorbereidingen voor de Olympische en Paralympische Spelen in 2020 zijn volop aan de gang. De temperatuur en vochtigheidsgraad in Tokio zullen voor de topsporters een extra uitdaging vormen. In de Japanse hoofdstad worden namelijk temperaturen boven de 30 graden en een vochtigheidsgraad van meer dan 70 procent verwacht. Het wordt dus essentieel voor de sporters om voor, tijdens en na de prestaties af te koelen.

“We werken samen om de bestaande technologie verder te innoveren en de optimale kledij te kunnen maken. We zijn er absoluut van overtuigd dat er maximaal moet worden ingezet op koelende kledij en koelingsmethodes om tot de meest optimale sportprestatie te komen”, zegt Matthias Verstraelen, projectmanager van Cold2Gold. “Door de hoge luchtvochtigheid wordt de warmte ook veel warmer gepercipieerd en zullen de negatieve aspecten op de sportprestatie veel groter zijn.”







Sport Vlaanderen heeft samen met het Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Vlaamse beleidsdomein Economie en Innovatie beslist om in zee te gaan met een consortium van zes partners. BikeValley, het innovatief bedrijfsnetwerk voor de Vlaamse wielerindustrie, zal daarbij de trekkersrol op zich nemen.

Vlaams minister van Sport en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) is trots dat Vlaamse technologie en industrie kan bijdragen om de Vlaamse sporters in de beste omstandigheden te laten presteren. “We zijn op zoek naar de beste manier om onze topsporters te omkaderen op de Olympische Spelen. Vandaag zijn er al heel wat oplossingen zoals ijsvesten op de markt, maar die kunnen de extreme omstandigheden van Tokio niet aan en zijn niet handig in gebruik. Door innovatieve uitrusting te voorzien die beter is dan wat er vandaag te verkrijgen is, helpen we hen topprestaties te leveren en zorgen we bovendien voor een competitief voordeel voor onze sporters”, zegt Muyters.

In een eerste fase zal BikeValley tegen eind maart enkele prototypes ontwikkelen, zodat de kledij aan de verschillende sportfederaties kan worden voorgesteld. In een tweede fase wordt de kledij vervolgens getest in klimaatkamers – om de condities in Tokio te simuleren – en in windtunnels. Daarnaast zullen er fieldtesten worden georganiseerd, waaronder de testevents in Japan. Vanaf eind augustus vindt de finetuning op basis van de feedback van de sporters plaats, waarna eind december de kledij op maat wordt gemaakt en de finale productie volgt.

bron: Belga