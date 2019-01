Jupiler Pro League – Antwerp alleen tweede na 1-1 gelijkspel tegen Standard

Antwerp en Standard hebben vrijdagavond met een 1-1 gelijkspel de 23e speeldag in de Jupiler Pro League geopend. Bij de rust was er nog niet gescoord. In de 62e minuut moest Antwerp met tien voort, nadat Didier Lamkel Ze op een minuut tijd twee keer geel pakte. Maxime Lestienne zette het numerieke voordeel in de 74e minuut in een voorsprong om. Zeven minuten later sleepte Dieumerci Mbokani alsnog een punt uit de brand voor de thuisploeg.

In de stand is Antwerp nu alleen tweede, op negen punten van leider Racing Genk en één punt voor Club Brugge en twee voor Standard. Genk ontvangt zaterdag Moeskroen, Brugge trekt zondag naar Oostende.

bron: Belga