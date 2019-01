Jonge vrouw dood aangetroffen in Châtelet

Een vrouw van zowat 30 jaar is dood teruggevonden in Châtelet, in de provincie Henegouwen. Dat bericht Sudpresse vrijdag op zijn website. Na een telefonische oproep begaf de politie zich naar een huis in de rue des Écoles. De agenten ontdekten er het levenloze lichaam van een vrouw van circa 30 jaar. Het slachtoffer vertoonde sporen van slagen. Volgens het parket van Charleroi is de eigenares van het huis, waar het slachtoffer verbleef, verhoord en werd ze gearresteerd.

Volgens de eerste elementen van het onderzoek zou er ruzie ontstaan zijn tussen de medebewoners die ontaardde in een handgemeen.

De wetsarts kwam samen met de onderzoeksrechter ter plaatse voor de eerste onderzoeken. De preciese omstandigheden van het drama blijven nog onbekend.

bron: Belga