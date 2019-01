“IS in Syrië verslagen binnen een maand”

De militaire operaties tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Syrië naderen hun einde. Volgens een hooggerangschikte commandant die betrokken is bij het offensief, zullen de jihadisten binnen een maand verjaagd zijn uit hun laatste posities van het zogeheten “kalifaat” in het oosten van Syrië. “De operatie van onze troepen tegen IS in zijn laatste verzetshaard nadert haar einde en de jihadistische strijders zijn nu omsingeld in een sector. We hebben een maand nodig om te elimineren wat rest van IS in deze sector”, verklaarde Mazloum Kobani, opperbevelvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (Syrian Democratic Forces, SDF), in een exclusief interview met het Franse nieuwsagentschap AFP.

Met de steun van de door de VS geleide internationale coalitie tegen IS, staat de Koerdisch-Syrische SDF op het punt een operatie te beëindigen die op 10 september is gelanceerd. De operatie is bedoeld om IS te overwinnen in hun bolwerken in de vallei van de Eufraat, in het oosten van Syrië. Enkele honderden strijders zitten nog verschanst in de buurt van de Iraakse grens. “Ik denk dat in de loop van volgende maand we officieel het einde zullen aankondigen van de militaire aanwezigheid van het zogezegde kalifaat”, aldus Kobani.







De commandant legde uit dat de strijd bemoeilijkt wordt door de nieuwe tactieken van IS, zoals de inzet van “slapende cellen, de geheime rekrutering van strijders en zelfmoordoperaties, bomaanslagen en moorden”.

Nog volgens Kobani moeten de SDF een “speciaal statuut” krijgen eens er een politiek akkoord is tussen de Koerden en het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. De Arabisch-Koerdische coalitie “heeft het noordoosten van Syrië beschermd”, aldus Kobani. De SDF hebben tegen de jihadisten gevochten “in naam van de hele mensheid”.

het Syrische regime weigert autonomie voor Koerdische regio’s in het noordoosten van Syrië.

Bron: Belga