Homoseksueel parlementslid treedt af in Brazilië na doodsbedreigingen

Jean Wyllys, een parlementslid in Brazilië dat bekendstaat voor zijn homoseksuele geaardheid, heeft na meerdere doodsbedreigingen beslist om zijn mandaat niet langer op te nemen. Hij trekt ook weg uit Brazilië, zo kondigt hij op Twitter aan. Het Latijns-Amerikaanse land heeft sinds begin dit jaar een extreemrechtse president, Javier Bolsonaro, die zich al laatdunkend uitliet over homoseksuelen. De 44-jarige Wyllys was parlementslid voor de linkse PSOL. Hij zou normaal op 1 februari aan een nieuwe (derde) ambtstermijn beginnen, maar ziet daar nu van af. Hij trekt ook weg uit Brazilië, maar zegt niet waarheen.

In een interview met de krant Folha de S. Paulo verklaart hij dat het niet zozeer de verkiezing van Bolsonaro was die hem tot het besluit heeft gebracht, “maar wel het toenemende geweld”. Aanvallen en zelfs moorden op homoseksuelen zijn fors toegenomen, klinkt het.

Bron: Belga