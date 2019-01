Ebolavirus aangetroffen in vleermuis in Liberia

Het dodelijke ebolavirus is aangetroffen in een vleermuis in Liberia. Dat hebben wetenschappers en het ministerie van Gezondheid gemeld. Wetenschappers van het ministerie en het Nationale Volksgezondheidsinstituut van Liberia (NPHIL) hebben de afgelopen twee jaar stalen verzameld van honderden vleermuizen. Na analyse troffen ze het Zaïre-ebolavirus aan in één vleermuis, zei NPHIL-directeur Tolbert Nyenswah. “Tot op vandaag hebben alle andere vleermuizen negatief getest.”

De vondst is niettemin significant, aangezien onderzoekers vermoeden dat vleermuizen een natuurlijke gastheer voor ebola kunnen zijn, aldus nog de directeur. Mogelijk waren vleermuizen in andere delen van Afrika ook dragers van het virus.







Ebola is een erg besmettelijke ziekte die koorts veroorzaakt en vaak leidt tot interne bloedingen en overlijden.

Bij de laatste grote ebola-uitbraak in 2014 kwamen 11.000 mensen om het leven toen het virus zich verspreidde in de West-Afrikaanse landen Guinee, Liberia en Sierra Leone.

Bron: Belga