Dode na explosie bij houtbedrijf Pouleyn

Een van de slachtoffers van de explosie bij de firma Pouleyn in Anzegem, is overleden. Dat bevestigt de burgemeester van Anzegem, Gino De Vogelaere. Drie anderen raakten zwaar verbrand. Bij houtbedrijf Pouleyn in Anzegem vond vanochtend een zware explosie plaats. Volgens de brandweerzone Fluvia brak er gisteravond een brand uit in een silo. Een gespecialiseerde firma kwam deze ochtend ter plaatse om de silo te reinigen. Maar toen een van de medewerkers een luik van de silo wilde openen, was er een zware ontploffing.

“Vier personen werden zwaar verbrand door de steekvlam”, vertelt burgemeester De Vogelaere. “Je kan dat vergelijken met een gasontploffing, de slachtoffers werden meters weggekatapulteerd. Een van hen is jammerlijk in de loop van de dag aan zijn verwondingen overleden.” Het gaat om een man van 22 jaar die bij de reinigingsfirma werkte. “Onze gedachten gaan nu vooral uit naar de nabestaanden, voor die mensen is dat een ramp. De stoffelijke schade is bijzaak.”







bron: Belga