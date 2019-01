Djokovic: “Speelde een van beste wedstrijden ooit”

Novak Djokovic liet geen spaander heel van de Fransman Lucas Pouille (ATP 31) in de halve finales van het Australian Open. In minder dan anderhalf uur gaf de Servische nummer een van de wereld slechts vier games weg. “Dit was ongetwijfeld een van de beste wedstrijden die ik hier al gespeeld heb”, verklaarde Djokovic na afloop. “Alles verliep zoals gepland, zelfs nog beter”, aldus Djoko, die vorig jaar in de achtste finales uit het toernooi vloog en sukkelde met een elleboogblessure. “Ik heb altijd geloofd dat ik hier terug een finale kon spelen, maar tegelijkertijd leek het twaalf maanden geleden onwaarschijnlijk dat ik nu al dit niveau zou halen. Ik geloof echter altijd in mezelf en daarmee kan je ver komen.”

En zo krijgt Melbourne zondag zijn droomfinale tussen Djokovic en Nadal. In 2012 klopte de Serviër Nadal al eens in de finale Down Under, na een slijtageslag van bijna zes uur. “Zo’n finale speel je normaal gezien maar één keer in je leven”, glimlachte Djokovic. “Hopelijk is het resultaat zondag hetzelfde.”







Pouille maakte in de halve finale geen kans tegen de nummer een van de wereld. “Ik had zelfs geen tijd om mijn strategie toe te passen”, bekende de Fransman. “Ik wou agressief spelen en het voortouw nemen, maar hij was gewoon te goed vandaag.”

