Dambreuk Brazilië – Meer dan 200 vermisten bij breuk in dam van mijn in Brazilië

Bij de breuk van een dam van een ijzerertsmijn in Brumadinho, in de Braziliaanse staat Minas Gerais (zuidoosten), zijn “verscheidene doden” gevallen. Dat heeft een verantwoordelijke van de brandweer vrijdag gemeld. Een precieze balans gaf hij niet. Volgens de autoriteiten zijn er 200 vermisten. De dam die vrijdag brak, is van de mijnbouwgigant Vale, die het incident bevestigde en zei dat “volledige voorrang wordt gegeven aan de bescherming van de levens van werknemers en inwoners”.

Na de dambreuk aan een ertsmijn heeft een modderlawine de gemeente Brumadinho bereikt. Video’s en foto’s in lokale media tonen een bruine moddervloed die het woongebied Vila Forteco bereikte. Mensen moesten met helikopters gered worden en proberen zich in veiligheid te brengen.

De regering heeft het crisiskabinet samengeroepen.

In 2015 gebeurde in de staat Minas Gerais een gelijkaardige ramp. Bij de ‘tragedie van Mariana’ lieten na een dambreuk negentien mensen het leven. Het giftige slib besmette de stroom Rio Doce over een lengte van 650 kilometer.

