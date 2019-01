Crisis Venezuela – Washington roept “niet-essentiële” diplomaten terug

De Verenigde Staten hebben donderdag hun diplomatiek personeel dat als “niet-essentieel” wordt beschouwd, teruggeroepen uit Venezuela. Hoeveel er nog verblijven, is niet duidelijk. De terugroeping is het gevolg van het ultimatum dat Venezolaans president Nicolas Maduro stelde tegen de Amerikaanse diplomaten. De VS lanceerden donderdag ook een “veiligheidswaarschuwing” op de website van Buitenlandse Zaken. Amerikanen die in Venezuela verblijven, wordt aangeraden om het land te verlaten. Buitenlandse Zaken waarschuwt dat ze slechts in beperkte mate dringende bijstand kan verlenen.

Woensdag erkende de Amerikaanse regering Juan Gauido als interimpresident van Venezuela. Men beschouwde Maduro niet langer als bevoegd, maar die laatste weigert vooralsnog zijn macht af te staan. Maduro verbrak de diplomatieke banden met de VS en gaf het ambassadepersoneel 72 uur de tijd om het land te verlaten. Volgens Amerikaans buitenlandminister Mike Pompeo wordt de veiligheid van het personeel dat nog in het land verblijft “24 uur op 24 opgevolgd”.

Bron: Belga