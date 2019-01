Bezus ruilt STVV voor AA Gent, Sylla op huurbasis naar Stayen

De Oekraïner Roman Bezus (28) verlaat STVV na 2,5 jaar voor AA Gent. De Senegalees Mamadou Sylla (24) maakt dan weer op huurbasis de omgekeerde beweging. Dat heeft de Limburgse club vandaag bekendgemaakt. “Bezus zorgde tijdens zijn periode bij de Kanaries voor enkele mooie doelpunten en knappe assists”, zo klinkt het op de website van STVV. Voor Sint-Truiden speelde de aanvallende middenvelder in totaal 70 wedstrijden. daarin scoorde hij twaalf keer. STVV nam Bezus in de zomer van 2016 over van de Oekraïense club Dnipro Dnipropetrovsk.

Sylla, in juli 2017 door AA Gent weggeplukt bij Eupen, speelde sinds begin dit seizoen op huurbasis voor Zulte Waregem. Maar de Buffalo’s en Essevee beslisten de huurovereenkomst vroegtijdig stop te zetten. Voor Zulte Waregem kwam de aanvaller in 16 wedstrijden in actie, daarin deed hij de netten één keer trillen. Nu moet hij STVV-coach Marc Brys voorin meer opties geven.







bron: Belga