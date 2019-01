Almaci trekt Vlaamse lijst in Antwerpen, Calvo trekt de Kamerlijst

Als de partijleden er morgen mee instemmen, trekt partijvoorzitter Meyrem Almaci bij de verkiezingen van 26 mei de Vlaamse lijst in de provincie Antwerpen. Kamerlid Kristof Calvo zal in die provincie de Kamerlijst trekken. Dat heeft de partij bekendgemaakt op een persconferentie. Almaci zetelt nu in de Kamer. Als lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in de provincie Antwerpen zal ze het onder meer moeten opnemen tegen N-VA-voorzitter Bart De Wever. Almaci zegt dat haar beslissing om de Vlaamse lijst te willen trekken daarmee niets te maken heeft. “Wij laten onze agenda niet bepalen door anderen.”

De beslissing is volgens haar genomen in december, na de klimaatmars die 75.000 mensen op de been bracht. Na die mars, op de klimaattop in Katowice, hield de Vlaamse regering hogere klimaatambities tegen. “Het is duidelijk dat er in Vlaanderen een rem staat op het klimaatbeleid. Die rem moet er af”, zegt ze.







Kristof Calvo zal voor het eerst de Kamerlijst trekken in de grootste provincie van het land. “Ons land heeft nood aan bruggenbouwers, niet aan mensen die elkaar tegenwerken. Als Ecolo en Groen de grootste fractie worden in de Kamer, is veel mogelijk.”

Calvo noemt de aangekondigde nieuwe namen op de Groen-lijsten, Bogdan Vanden Berghe, Jessika Soors en Chris Steenwegen, een versterking voor de partij. “Het zijn geen sterren op de dansvloer, maar ik ben zeker dat het sterren zullen zijn in het parlement.”

bron: Belga