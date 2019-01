2018 is vierde warmste jaar ooit

2018 was het op vier na warmste jaar ooit, zo beweren wetenschappers van het Amerikaanse Berkeley Earth. Het was wereldwijd gemiddeld 1 graad Celsius warmer dan aan het einde van de 19de eeuw, toen het industrieel tijdperk begon. Maar de temperaturen in 2018 lagen wel iets lager dan de drie voorgaande jaren, die de warmste in de geschiedenis zijn. 2016 blijft dus het warmste jaar ooit, dankzij het weerfenomeen El Nino dat de oceaantemperatuur de hoogte in stuwt. Maar hoewel 2018 dus iets minder warm was, blijven de vier jongste jaren toch de warmste ooit, zegt de onderzoeksgroep. “De langetermijntendens waarbij de aarde opwarmt blijft dus stand houden”.

Berkeley Earth baseert zich op de gegevens van 20.000 weerstations wereldwijd. Door de shutdown konden de officiële gegevens van de Amerikaanse meteorologische dienst nog niet gepubliceerd worden.

Ook in Europa kwamen wetenschappers van de Copernicus Climate Change Service al tot gelijkaardige conclusies.

Bron: Belga