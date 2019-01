26/1

Het is alweer tijd voor de zesde editie van SPARKLE in Gent, het grote LGBTQ-feest van çavaria. Tijdens een wervelende show blikken verschillende prominenten, artiesten en andere straffe mannen en vrouwen terug op de hoogtepunten van het voorbije jaar en worden meteen ook de çavaria Awards uitgereikt. Daarna dans je de nacht tegemoet op de afterparty met een optreden van House of Lux en dj-sets van onder andere Ilse Liebens. En er is een glitteratelier, dat spreekt voor zich.

sparkle-event.be