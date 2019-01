Tinder beu? Probeer deze nieuwe datingapps eens

Elke single heeft de populaire datingapp Tinder al eens geprobeerd. Sommigen vinden er de ware mee, anderen hebben minder geluk. Sterker nog: het lijkt steeds moeilijker te worden om Mr(s). right te vinden via de datingapp. Maar misschien lukt het wel via één van deze apps.

Realink

Genoeg van Tinder-bots die je naar een sexplatform proberen te lokken? Met de app Reallink zal dit soort catfishing een stuk lastiger zijn. Hier kun je namelijk alleen contact leggen door selfies naar elkaar te sturen. Selfies die je via de front-camera van je telefoon maakt. En dan alleen genomen via de camera-functie van de Reallink app.







Dat klinkt wat omslachtig, maar in de praktijk valt het wel mee. Het is net zoals je met WhatsApp de camera-functie kan openen. Al zijn er twee nadelen. De app is pas vanaf juli beschikbaar en zal betalend zijn. Vanaf twee euro kan je er een week mee aan de slag. Langer kan ook, bijvoorbeeld vier maanden voor 15 euro. Het is maar net hoe snel jij de liefde denkt te vinden natuurlijk.

Vencha

Misschien heeft Vencha meer potentie dan Reallink. De app maakt namelijk juist gebruik van jouw offline leven om de beste match te kunnen vinden. En dat is toch uiteindelijk waar het om draait, in levende lijve iemand leuk ontmoeten. Vencha werkt als volgt: je geeft aan wat je hobby’s zijn, wat je leuk vindt en wat niet. Als je op café gaat zet je Vencha aan. Kijk wie zich vlakbij jou bevinden en wat de interesses zijn van die personen. Potentiële lover gevonden? Stap er op af!

Vencha biedt heel wat voordelen op het eerste oog. Je hoeft niet bij een creep thuis af te spreken, je kunt gemakkelijk weer verdwijnen in de menigte als de match je niet bevalt en je bespaart heel wat tijd omdat je niet meer hoeft te swipen. Opgelet, dit is ook een betalende app.