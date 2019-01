Op deze datingapp swipen je vrienden voor jou

Je vrienden proberen je altijd aan een date te helpen, maar hun kennissen zijn nu eenmaal niet helemaal jouw smaak. Ze menen het vast goed, maar het aanbod is wat magertjes. Klinkt dat je bekend in de oren? Goed nieuws. Met de nieuwe datingapp Ship kunnen ze je alsnog van dienst zijn, door in jouw plaats te swipen.

Ship

Dat is ten eerste goed nieuws voor jou, want zij kunnen dan alvast het kaf van het koren scheiden. Ten tweede vinden je vrienden het zonder twijfel leuk om wat te zeggen te hebben in je relationele keuzes. Eerlijk, jouw vrienden hebben toch al op je Tinderprofiel zitten swipen? Ship is bedacht door Betches en Match Group, de mediabedrijven die onder andere Tinder verwekten. Ze kennen de vrijgezellenmarkt dus vanbinnen en vanbuiten.

Verdeel en heers







Gelukkig moet je niet alle controle uit handen geven. Je kan je eigen bio schrijven, een profielfoto kiezen, voorkeuren instellen… En gelukkig heeft niet een vriend of vriendin alle macht over je liefdesleven: het is mogelijk om je hele vriendengroep toe te voegen. Je kan binnen de app bovendien uitgebreid chatten over de potentiële partners die naar de ‘tweede ronde’ mogen. Let the games begin!