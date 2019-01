Mensen met deze naam vliegen straks gratis naar New York!

Lagekostenmaatschappij WOW air viert de liefde op een wel heel opmerkelijke manier. Binnenkort is het immers Valentijn, en kan jij misschien gratis naar New York.

De IJslandse vliegtuigmaatschappij Wow Air belooft iedereen die Valentijn heet een gratis vliegticket naar The Big Apple. Tenminste als je een betalende partner meeneemt. Twee tickets voor de prijs van één, dus.







Een mooie actie, want New York City is het valentijnsoord bij uitstek. Heerlijk slenteren door Central Park, de sfeer opsnuiven op Times Square of genieten van het adembenemende uitzicht vanop het 541 meter hoge One World Trade Center, het kan allemaal.

Snel boeken is de boodschap

Normaal gezien betaal je bij WOW air voor een enkele reis naar New York minstens 139,99 euro per persoon. Maar als de gelukkige Valentijnen onder ons boeken tussen 24 januari en 14 februari, met een reisdatum tussen 10 februari en 19 februari van dit jaar, dan kunnen ze de prijs van één ticket splitten met hun partner. Of hun partner het ticket laten betalen en zelf gratis reizen naar The City That Never Sleeps.

Heet je dus Valentijn? Boek dan als de bliksem je gratis vlucht HIER.