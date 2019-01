In een tijd waar plastic attacks en beach cleanups helaas niet meer weg te denken zijn, herinnert Pantone ons er in 2019 aan wat we dreigen te verliezen. Pantone, het bedrijf dat kleurcoderingen publiceert, kiest elk jaar ‘een colour of the year’. Met ‘Living Coral’, een bloedkoraalrode kleur, brengt het een ode aan de onderwaterwereld. Voor een vleugje optimisme en opgewektheid, moet je dus deze items inslaan.

TIP!

Durf je de koraaltrend niet aan in zijn geheel, ga dan op zoek naar items met a touch of coral. Of wees de trend te slim af en ga voor letterlijke accesoires!