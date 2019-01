Dit is dé nieuwe hype voor gender reveal parties

Wie denkt dat hij alles gezien heeft op vlak van op gender reveal parties, heeft het goed mis. Na de gekleurde taarten, kleurkannonnen en het schieten op een doos (wat overigens resulteerde in een bosbrand), is er nu ook de gender reveal lasagne.

De Amerikaanse pizzaketen Villa Italian Kitchen is het brein achter de gekleurde lasagne die je moet vertellen of je in verwachting bent van een jongetje of meisje. “Ben je op zoek naar een leuke manier om het geslacht van je toekomstige spruit te weten te komen? Dan is onze Gender Reveal Lasagne jouw antwoord”, adverteert het restaurant op zijn Facebookpagina. De lasagne is langs de binnenkant roze of blauw gekleurd.