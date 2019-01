Daarom houden we van nekkusjes

Krijg jij ook meteen kippenvel als je denkt aan kussen krijgen in je nek? Je bent niet alleen: de meeste mensen vinden dit heel opwindend. Maar waarom eigenlijk? Waarom voelen kussen in je nek zoveel intenser dan bijvoorbeeld op je gezicht of rug? Wij gingen op onderzoek uit.

Waarom zoent iemand je in je nek?

“Je nek is een heel gevoelige zone. Het is een snelle manier om intiem te zijn met iemand en een belofte voor wat nog komt. Daarom tonen en verlengen we ook spontaan onze nek als we iemand graag zien”, aldus lichaamstaalexperte Traci Brown in Cosmopolitan. Bovendien is het, laten we wel wezen, een mooi en uiterst elegant lichaamsdeel. En hoewel het niet zo intiem is als bijvoorbeeld je borsten, is het een makkelijke manier om iemand op te warmen voor wat komen gaat.

Het lijkt heel arbitrair, maar uiteindelijk is het gewoon biologie. Je nek bezit namelijk heel wat zenuwuiteindes en dat maakt hem heel gevoelig. Het is ook makkelijk om af te dwalen naar de nek van je partner terwijl jullie aan het kussen zijn: je moet niet geen duizend kledingstukken uitdoen en het is niet geheel ongepast in het openbaar. Hoewel, overdrijven is ook niet aangeraden. Tenzij blikken van anderen je helemaal niets doen – ga gerust je gang in dat geval.

De perfecte nekkus

Het zit ‘m allemaal in natte lippen en geduld. Droge lippen voelen namelijk nogal schurend en niet-sexy aan. Begin net boven de schouder en werk langzaam naar boven toe. Soms lichtjes, dan weer intens, soms met wat tong, dan weer lichtjes zuigend en af en toe blazend. Let natuurlijk ook op de reactie van je partner, want je wil niet dat het een grote kietelpartij wordt. De perfecte nekkus is sensueel, niet lachwekkend.