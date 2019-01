Zoekmotor Bing niet toegankelijk in China

Bing, de zoekrobot van de Amerikaanse technologiereus Microsoft, was vandaag niet toegankelijk in China. Internetgebruikers maken zich zorgen dat de autoriteiten opnieuw een buitenlandse website hebben geblokkeerd. Pogingen om de webpagina cn.bing.com te openen, hebben sinds gisteren enkel foutmeldingen als resultaat. De andere voornaamste buitenlandse zoekrobots (Google en Yahoo) zijn al geblokkeerd in het land, waardoor Bing er de meest gebruikte is.

Een woordvoerder van Microsoft bevestigde dat de zoekrobot ontoegankelijk is in China. “We bepalen onze volgende stappen”, klinkt het in een persbericht.







De regerende Chinese Communistische Partij blokkeert verschillende buitenlandse websites die elders in de wereld heel populair zijn, zoals Facebook, Twitter, Instagram of YouTube. De Chinese internetregulator reageerde vandaag niet op de vraag of Bing aan die lijst is toegevoegd, of technische problemen ondervindt.

Bron: Belga