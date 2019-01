“Vermeersch was romanticus van de rede”

“Etienne Vermeersch was een romanticus van de rede die geloofde in het redelijke van de mens en als denker zijn grootste successen heeft geboekt als hij opkwam voor de emancipatie van het vrije individu dat individuele keuzes maakt zoals voor abortus of euthanasie”, aldus de Leuvense kerkjurist Rik Torfs in reactie op het overlijden van de Gentse filosoof. Torfs stelt de beste herinneringen te hebben aan Vermeersch. “Hij was een hartelijk, vriendelijk man en een echte levensgenieter. Ik heb met hem vaak gediscussieerd, maar we hebben nooit geprobeerd mekaar echt te overtuigen. Het bleef bij een intellectueel spel waarbij steeds goede argumenten werden uitgewisseld”, aldus Torfs.

De kerkjurist looft Vermeersch ook voor zijn capaciteit om genuanceerd te denken, “iets wat hij ongetwijfeld heeft overgehouden aan de periode bij de jezuïeten”. “Hij bezat tevens een grote culturele achtergrond en door zijn katholieke voorgeschiedenis ook een algemene kennis van het religieuze. De hedendaagse atheïsten hebben dat ijkpunt niet meer”, aldus Torfs.







bron: Belga