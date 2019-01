Van Gogh Museum leent Zonnebloemen niet meer uit

Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft besloten zijn beroemde schilderij Zonnebloemen niet meer uit te lenen. Onderzoek heeft aangetoond dat het topstuk in “stabiele, maar kwetsbare” staat verkeert. “Om die reden hebben we besloten dat Zonnebloemen niet meer op reis gaat”, aldus museumdirecteur Axel Rüger. “Dit topstuk uit de collectie blijft voortaan thuis in Amsterdam, waar iedereen het dagelijks kan komen bewonderen.” Volgens de directeur is het de taak van het museum om het schilderij voor de toekomst te bewaren. “Daardoor moet het in een stabiele omgeving blijven. Trillingen kunnen heel schadelijk zijn, net als verschillen in het klimaat.” Het doek, dat in het verleden zes keer werd uitgeleend, krijgt nu een lichte opknapbeurt om het vooral esthetisch te verbeteren.

Het schilderij, dat Vincent van Gogh in januari 1889 maakte, is momenteel niet te zien voor publiek. Een internationaal team heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de conditie van het doek en voorgaande restauraties. Volgens senior restaurator René Boitelle is het niet mogelijk om de vergeelde en vervuilde vernislagen te verwijderen. Wel heeft hij nu een wittige waslaag weggehaald en werkt hij enkele verkleuringen bij.







Vanaf 22 februari is het schilderij weer voor iedereen te zien en het museum komt in juni met een tentoonstelling over het onderzoek en de restauratie. Het onderzoek, waarbij gebruik werd gemaakt van de nieuwste technieken, heeft volgens de museumdirecteur veel nieuwe inzichten gegeven over de geschiedenis van het schilderij.

Vincent van Gogh maakte vijf versies van een grote bos zonnebloemen in een vaas, die nu in musea over de hele wereld hangen. Het schilderij Zonnebloemen dat Van Gogh in 1888 vervaardigde en in The National Gallery in Londen hangt, gaat binnenkort wel een verre reis maken. Het wordt in 2020, tegen de achtergrond van de Olympische Spelen, getoond in musea in de Japanse steden Tokio en Osaka.

Bron: Belga