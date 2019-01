V. in verdenking voor “deelname aan een vereniging van misdadigers”

In het onderzoek naar de bende van Nijvel is de voormalige speurder van de Delta-cel, Philippe V., in verdenking gesteld voor “als lid van een politiedienst, willen en wetens informatie achtergehouden te hebben” en “voor deelname aan een vereniging van misdadigers met het oogmerk om misdrijven te plegen”. Dat bevestigt het federaal parket. De kwalificatie impliceert echter niet noodzakelijk dat V. verdacht wordt van lidmaatschap van de Bende van Nijvel. De 62-jarige oud-speurder Philippe V., die nu gepensioneerd is, werd dinsdag van zijn vrijheid beroofd. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een mogelijke manipulatie van het onderzoek rond de vondsten in het kanaal van Ronquières in november 1986 en “zou minstens bepaalde, mogelijk cruciale, informatie achtergehouden hebben”, aldus het federaal parket.

De verdachte werd verhoord door onderzoeksrechter Martine Michel in Charleroi, die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste. “P.V. werd in verdenking gesteld, zijnde als lid van een politiedienst, willen en wetens informaties achtergehouden te hebben die relevant zijn voor de uitoefening van de strafvordering en voor deelname aan een vereniging van misdadigers met het oogmerk om misdrijven te plegen. In het belang van het onderzoek kan er geen verdere informatie vrijgegeven worden”, meldt het federaal parket, dat het belang wil herhalen van het respecteren van het vermoeden van onschuld.







bron: Belga