Ruim 500 jongeren houden klimaatmars tijdens tweede Antwerpse spijbelactie

In Antwerpen zijn ruim 500 scholieren door de binnenstad getrokken tijdens de tweede Antwerpse spijbelactie voor het klimaat. Dat zijn er zowat vijf keer zoveel als vorige week, onder meer omdat er net als in Brussel versterking kwam van studenten. Nadat ze verzamelen hadden geblazen op het nieuwe Operaplein, trokken de jongeren met hun klimaatmars onder politiebegeleiding kriskras door de Antwerpse straten tot het eindpunt op de Groenplaats, waar ook vorige week de actie plaatsvond. Ze scandeerden en droegen slogans als “There is no planet B”, “We want climate justice” en “Don’t break what you can’t fix”.

Op de Groenplaats kregen ze nog een woordje van steun van enkele klimaatwetenschappers, maar de jongeren namen toch vooral zelf het woord. “We zijn hier omdat we van Antwerpen eisen dat er werkelijke inspanningen worden gedaan om onder de 1,5 graad opwarming te blijven”, zegt Warre Germis, een van de organisatoren. “Hoe, dat maakt eigenlijk niet uit.” Vorige week werden de jongeren al ontvangen door sp.a-schepenen Tom Meeuws (Leefmilieu) en Jinnih Beels (Onderwijs) en de jongeren willen naar eigen zeggen met het stadsbestuur blijven overleggen.







“Zolang er geen compromis is, blijven we op straat komen”, stelt Germis, die ook de schooldirecties van de aanwezige jongeren opriep om de acties te steunen. Tegelijkertijd moeten de jongeren wel zorgen dat ze de gemiste lessen op een of andere manier inhalen, klinkt het, om de kritiek te ondergraven dat ze alleen zouden spijbelen om niet naar de les te moeten gaan.

bron: Belga