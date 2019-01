Rechtbank in Kiev veroordeelt ex-president Janoekovitsj wegens hoogverraad

Een rechtbank in Kiev heeft de Oekraïense ex-president Viktor Janoekovitsj schuldig bevonden aan hoogverraad. De rechter oordeelde vandaag dat hij Rusland heeft geholpen bij het voeren van een agressieoorlog. Dat melden de Oekraïense media. Janoekovitsj zou onder andere na zijn afzetting de aanhechting van het schiereiland de Krim door Rusland vereenvoudigd hebben. De strafmaat is nog niet bepaald.

Janoekovitsj had in februari 2010 de presidentsverkiezing tegen de prowesterse premier Joelia Timosjenko gewonnen. Hij werd in februari 2014 tijdens prowesterse demonstraties ten val gebracht en vluchtte naar Rusland.







Het proces werd in afwezigheid van de beklaagde sinds mei 2017 gevoerd. Janoekowitsj nam per videoboodschap uit zijn Russische ballingsoord aan het proces deel. Zijn verdediging beschouwt het geding als politiek gemotiveerd. Meer dan vijftig vooraanstaande getuigen, waaronder de huidige staatsleider Petro Porosjenko en ex-premier Arseni Jazenjoek, werden bevraagd.

Het vonnis is nog niet rechtsgeldig. Het is het eerste proces tegen een voormalig staatshoofd in Oekraïne.

Bron: Belga