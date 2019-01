Politie zet zoekactie naar vermiste voetballer stop

De politie van Guernsey heeft de zoekactie naar de vermiste voetballer Emiliano Sala en de piloot van het vliegtuig dat hem naar Cardiff bracht stopgezet. “Er is niets meer dat we kunnen doen. De kansen op overleving zijn in dit stadium extreem klein”, verklaart havenmeester David Barker op de Twitter account van de politiedienst van het Kanaaleiland. Het privé-vliegtuigje waarin de twee van Frankrijk naar Wales vlogen, verdween maandagavond boven zee van de radar. De 28-jarige Argentijnse spits had enkele dagen voor de vermoedelijke fatale crash zijn overgang van Nantes naar Cardiff City bekendgemaakt.

“Ondanks al onze inspanningen hebben we geen enkel spoor van het vliegtuig, de piloot of de passagier gevonden”, zegt Barker. “De Kanaaleilanden, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben intensief samengewerkt. Een gebied van 1.700 vierkante mijl werd uitgekamd. Er werd meer dan 24 uur onafgebroken gezocht, onder meer met drie vliegtuigen en vijf helikopters, goed voor tachtig vlieguren. Twee reddingsboten werden ingezet en zij kregen de assistentie van vissersboten en andere passerende schepen. Na evaluatie van alle vergaarde informatie en wetende welk reddingsmateriaal er aan boord was, hebben we de moeilijke beslissing genomen om de zoekactie stop te zetten. De kans dat één van de twee nog in leven is, is bijzonder klein. Hun naasten werden op de hoogte gebracht. Mijn gedachten gaan uit naar de familie op dit moeilijke moment.”







bron: Belga