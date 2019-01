Maleisië heeft nieuwe koning

Maleisië heeft vandaag een nieuwe koning verkozen, minder dan twee weken nadat de vorige monarch verrassend was afgetreden. Sultan Tengku Abdullah uit de staat Pahang is aangesteld als de nieuwe staatsleider door de negen koninklijke families, die over de dertien staten van Maleisië regeren. Van sultan Abdullah werd algemeen verwacht dat hij de nieuwe staatsleider zou worden.

De vorige koning, sultan Muhammad V van de staat Kelantan, kondigde op 6 januari aan af te treden, een primeur in het land. Hij regeerde sinds december 2016. Het paleis in Kuala Lumpur gaf geen officiële reden voor zijn plotse aftreden.







Over het ontslag van Muhammad, die de titel van “hoogste regeerder” had, werd wel al langer gespeculeerd. Zo was hij sinds begin november met ziekteverlof. Later volgden geruchten over zijn huwelijk met de Russische schone Oksana Voevodina, een vroegere Miss Moskou. Dat is nog niet bevestigd, maar leidde wel tot onrust dat een buitenlandse tot koningin zou gekroond worden.

De monarchie is in het land een unicum: om de vijf jaar wordt een nieuw staatshoofd voor heel Maleisië gekozen onder de negen vorsten. De rol van de Maleisische koning is grotendeels ceremonieel. De premier en zijn regering oefenen immers de meeste bevoegdheden uit.

Sultan Abdullah legt naar verwachting op 31 januari de eed af.

