Lokaal nog kans op sneeuw

Er is vandaag eerst veel bewolking met nevel. Op sommige plaatsen zijn er brede opklaringen, met mogelijk aanvriezende mistbanken. Later wordt het wisselend bewolkt en meestal droog, al kan het lokaal nog wat sneeuwen. Over het westen van het land gaat het in de loop van de dag eerder om buitjes van regen of smeltende sneeuw. De maxima liggen rond -4 graden in de Hoge Ardennen, rond 0 of +1 graad in het centrum en rond +4 graden aan de kust, meldt het KMI. ’s Nachts blijft het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op een plaatselijke sneeuwbui. Er kan opnieuw aanvriezende mist gevormd worden. De minima liggen tussen -1 graad in het westen en -9 graden in de Hoge Venen.

Morgen is het wisselend tot zwaarbewolkt met eerst kans op lokale nevel of aanvriezende mist. In de namiddag neemt de bewolking toe vanaf de kust, gevolgd door lichte regen of motregen. In de Ardennen valt de eerste neerslag mogelijk als ijzel of (smeltende) sneeuw. Het wordt duidelijk zachter vanaf het westen met ’s avonds temperaturen tussen -2 en +3 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen +3 en +7 graden elders.







Zaterdag wordt het overwegend bewolkt met perioden van lichte regen of motregen. Zaterdagavond en -nacht valt er meer intense regen en neemt de wind toe met rukwinden tot 60 of 70 kilometer per uur. Het is zacht bij maxima van 3 of 4 graden in de Hoge Venen, 7 graden in het centrum en 8 of 9 graden aan zee. Zondag krijgen we regen, buien en wellicht ook flink wat wind. In de Ardennen vallen er sneeuwbuien, elders gaat het om buien van regen, smeltende sneeuw of korrelsneeuw. Ook in lagergelegen streken kan de sneeuw geleidelijk blijven liggen. De maxima liggen rond 3 graden in het centrum.

bron: Belga