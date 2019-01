Laatste fase in zoektocht naar Julen is van start gegaan

Elf dagen nadat de Spaanse kleuter Julen in een diepe schacht viel in de buurt van Malaga in het zuiden van Spanje, zijn de reddingswerken hun laatste en beslissende fase ingegaan. De kans dat het kind levend teruggevonden wordt, is zo goed als onbestaande. Het kindje viel op 13 januari in het plaatsje Totalan in een schacht van amper 25 à 30 centimeter breed en 107 meter diep. Vermoed wordt dat het jongetje zich op 70 à 80 meter onder de grond bevindt. De reddingswerken verlopen veel moeizamer dan verwacht: zo veroorzaakte de aanwezigheid van een groot rotsblok onder de grond het voorbije weekend extra vertraging en bleek dinsdag dat de parallelle verticale schacht te schuin was gegraven, waardoor de buizen die de put tegen instorting moeten beschermen ergens halverwege bleven steken. Er moest opnieuw geboord worden.

Vandaag is een achtkoppig team van mijnwerkers in de geboorde schacht afgedaald om de horizontale verbinding te graven die hen tot de jongen moet leiden. Volgens Spaanse media is de ploeg in een speciale capsule afgedaald. De mijnwerkers werken per twee en de duo’s wisselen elkaar om de twee uur af. Ze zijn uitgerust met zuurstofmaskers en staan telefonisch in contact met hun collega’s boven de grond.







Er is al elf dagen geen teken van leven meer van Julen, dus de kans is groot dat als de reddingswerkers bij de tweejarige Julen geraken, ze een levenloos lichaam zullen aantreffen. De bereidheid om de jongen te vinden is desondanks groot. “We gaan hier niet weg tot we Julen gevonden hebben”, verklaarde María Gámez, van de regeringsdelegatie in Malaga.

bron: Belga