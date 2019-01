Filosoof, ethicus en opiniemaker Etienne Vermeersch is op vrijdag 18 januari overleden. Dat melden Dirk Verhofstadt en Johan Braeckman namens de familie. Emeritus professor dr. Etienne Vermeersch overleed op vrijdag 18 januari na een langdurige ziekte in het Universitair Ziekenhuis van Gent. Het afscheid vond al plaats in intieme kring. (Later meer)

bron: Belga