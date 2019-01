Europees Parlement weigert brexit-deal zonder Ierse ‘backstop’ goed te keuren

Het Europees Parlement roept de Britse politici op duidelijk te maken hoe het de brexit wil aanpakken, nu het Lagerhuis in Londen het akkoord dat premier Theresa May met de EU gesloten had met een grote meerderheid heeft verworpen. De brexit-stuurgroep, onder leiding van liberaal fractieleider Guy Verhofstadt, benadrukt wel dat het een Brits-Europees akkoord over de brexit alleen maar kan goedkeuren als dat een volwaardig vangnet (‘backstop’) bevat dat vermijdt dat er ooit harde grens komt tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek. Meer dan een week na de historische nederlaag van May in het Britse parlement zijn de verschillende politieke fracties het nog steeds oneens over de manier waarop ze uit de brexit-impasse moeten geraken. Bijna iedereen in het Lagerhuis is het erover eens dat een ‘no deal’ moet vermeden worden, maar dat is alleen maar mogelijk als een meerderheid zich achter een alternatief kan scharen, zoals de organisatie van een tweede referendum. Anders dreigt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart uit de Europese Unie te crashen.

Het Europees Parlement, dat het finale brexit-akkoord hoe dan ook moet goedkeuren, roept het Lagerhuis op in de komende dagen “zijn positie te verduidelijken”. De brexit-stuurgroep vraagt het VK “zo snel mogelijk een positief en uitvoerbaar voorstel” te doen.







Hoe dan ook kan over het terugtrekkingsakkoord niet opnieuw onderhandeld worden, zeggen de parlementsleden. Ook de Ierse backstop, die er een integraal onderdeel van vormt, kan niet weer opengebroken worden. Volgens de Europarlementsleden gaat het om niets minder dan “de garantie dat er onder geen omstandigheden een harde grens komt op het Ierse eiland en dat de integriteit van de interne markt gevrijwaard wordt”.

Dat de backstop niet beperkt zou zijn in de tijd is voor veel Britse politici onverteerbaar, maar de EU weigert op dat punt toe te geven. Zo ook het Europees Parlement. Het benadrukt wel dat het mechanisme, net als elke andere verzekering, “niet bedoeld is om ooit te gebruiken”.

bron: Belga