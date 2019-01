Etienne Vermeersch overleden – Vermeersch erkende belang van de ethisch behandeling van dieren

De dierenrechtenorganisatie Gaia zegt met het overlijden van de filosoof en ethicus Etienne Vermeersch “een bijzondere medestander” te hebben verloren. “Professor Etienne Vermeersch erkende het grote belang van de ethische behandeling van dieren, die tot lijden in staat zijn”, zegt de dierenrechtenorganisatie donderdagavond in een persbericht. Vermeersch was “een bijzondere medestander in de maatschappelijke strijd van Gaia voor meer dierenwelzijn en dierenrechten.”

De filosoof overleed op vrijdag 18 januari na een langdurige ziekte in het Universitair Ziekenhuis van Gent. Het afscheid vond al plaats in intieme kring. Vermeersch werd 84 jaar.

bron: Belga