Dejaegere start bij AA Gent, KVO-coach Verheyen voert wissels door

AA Gent-coach Jess Thorup brengt in de Ghelamco Arena Brecht Dejaegere aan de aftrap voor de heenwedstrijd van de halve finales in de Beker van België tegen KV Oostende. Bij de bezoekers voert Gert Verheyen enkele wissels door na de 2-1 nederlaag tegen Excel Moeskroen. Dejaegere vervangt bij AA Gent de geschorste Vadis Odjidja. In vergelijking met het team dat Anderlecht afgelopen zondag met 1-0 klopte, zijn er verder geen wijzigingen. Ook wintertransfer Alexander Sorloth, die meteen scoorde bij zijn debuut, is zo opnieuw van de partij. Opvallend, naast Thorup zal ook Giorgi Chakvetadze op de bank plaatsnemen. De Georgische smaakmaker was out met een knieblessure en zat eerst niet in de selectie, maar staat alsnog op het wedstrijdblad.

Na de mindere beurt tegen Excel Moeskroen verdwijnen Jelle Bataille, François Marquet, Indy Boonen en de geschorste Goran Milovic uit de basisploeg van KVO. Ze worden vervangen door Amin Nouri, die zijn debuut maakt, Jordi Vanlerberghe, Aristote Nkaka en Sander Coopman.







AA Gent is de enige topploeg die nog actief is in de Croky Cup. De Buffalo’s zijn dan ook de topfavoriet om bekerwinst en het rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League te pakken. Peter Callant droomt er dan weer van in zijn eerste jaar als voorzitter van KV Oostende al een trofee in de prijzenkast te kunnen zetten. Twee seizoenen geleden schakelde KV Oostende AA Gent uit in de kwartfinales van de Beker. De kustploeg haalde het met 1-0 in één wedstrijd.

De terugwedstrijd staat volgende week woensdag op het programma.

In de andere halve finale speelden 1B-clubs KV Mechelen en Union 0-0 gelijk Achter De Kazerne. De terugwedstrijd van die confrontatie vindt volgende week dinsdag plaats.

