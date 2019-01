Burgemeester Ninove legt volgende week eed af

Tania De Jonge, de burgemeester die zichzelf opvolgt in Ninove, zal op 28 januari de eed afleggen bij waarnemend Oost-Vlaams gouverneur Didier Detollenaere. In Ninove verliep de coalitievorming moeizaam na forse winst van het extreemrechtse Forza Ninove van lijsttrekker Guy D’Haeseleer. Maar De Jonge volgt zichzelf op en wordt maandag om 11u ingezworen. In Ninove dreigde de onbestuurbaarheid, nadat Guy D’haeseleer van Forza Ninove, die zetelt in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang, twee zetels te kort kwam voor een absolute meerderheid. Op de valreep slaagden Open Vld en Samen – een samenwerking van CD&V, sp.a en Groen – er toch nog in om een meerderheid te vormen. Dankzij de steun van Joost Arents, die daarvoor door N-VA uit de partij werd gezet, beschikt die coalitie over 17 van de 33 zetels.

De Jonge is de laatste burgemeester die in Oost-Vlaanderen de eed aflegt.







bron: Belga