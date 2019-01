Brusselse en Vlaamse viceminister-president trekken en duwen Brusselse Open Vld-lijst

De Open Vld-lijst voor het Brussels Parlement pakt uit met maar liefst twee viceminister-presidenten. Brussels viceminister-president Guy Vanhengel trekt de lijst, zijn Vlaamse collega Sven Gatz duwt. Brussels fractieleidster en gewezen Brussels schepen Els Ampe trekt dan weer de lijst van het Vlaams Parlement. Door de twee best scorende kandidaten bij de vorige gewestverkiezingen van 2014 op kop te zetten en de Brusselse lijst ook door een minister te laten duwen, kiest Open Vld de sterkst mogelijke opstelling om haar programma te realiseren, meent Ampe. Er werd met spanning uitgekeken naar het partijbureau van Open Vld naar de lijsttrekkers voor Brussel. Er hadden zich immers drie kandidaten aangeboden voor twee lijsttrekkersplaatsen. Vanhengel en Gatz waren kandidaat om respectievelijk de Brusselse en Vlaamse lijst te trekken, terwijl Els Ampe zich voor de koppositie op beide lijsten had aangeboden. Haar kansen leken reëel door de belofte van partijvoorzitster Gwendolyn Rutten om te streven naar een evenwicht in mannelijke en vrouwelijke lijsttrekkers.

Gisteren zaten de ministers Gatz en Vanhengel samen met Rutten om de knopen door te hakken. “Ik wil me op de best mogelijke manier inzetten voor de Brusselaars”, zegt Gatz. “Daarom heb ik ermee ingestemd om in Brussel niet de lijst te trekken voor het Vlaams Parlement, wat je zou verwachten van een Vlaams minister. Ik heb ermee ingestemd de lijst te duwen voor het Brussels parlement. Guy en ik hebben er voor gekozen om met de sterkst mogelijke lijst naar de Brusselse kiezer stappen.” Afhankelijk van de verkiezingsuitslag blijft Sven Gatz ook bereid om in de volgende legislatuur verantwoordelijkheid op te nemen.







Guy Vanhengel is blij dat hij opnieuw het vertrouwen heeft gekregen om de lijst voor het Brussels Parlement te trekken: “Met Sven Gatz kon ik me geen betere lijstduwer dromen. Bovendien is de toekomst op deze manier verzekerd. Nu kunnen we aan de slag om de lijsten verder samen te stellen.”

Gatz begrijpt de keuze voor Els Ampe als Vlaams lijsttrekker. “Onze voorzitter had eerder al aangekondigd dat ze ook in Open Vld de vertegenwoordiging van de vrouwen wil versterken, met name bij de lijsttrekkers. Door de lijst voor het Brussels Parlement te duwen, maak ik ook plaats voor een vrouw op de Vlaamse lijst.”

“Ik heb veel goesting om de Vlaams-Brusselse as te versterken. Zowel qua onderwijs als mobiliteit is een goede open lijn tussen Brussel en Vlaanderen belangrijk”, zegt Els Ampe.

bron: Belga