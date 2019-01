Ben Weyts wil zelf connectoren aankopen voor trajectcontroles

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vraagt toestemming aan federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) om in de plaats van de federale politie connectoren aan te kopen om snelheidsovertreders te kunnen betrappen bij een trajectcontrole. Dat doet hij nadat bekend is geraakt dat tientallen trajectcontroles in Vlaanderen buiten werking dreigen te blijven wegens problemen bij de politie. “Het is hemeltergend dat Vlaanderen zoveel investeert in trajectcontroles voor meer verkeersveiligheid, terwijl de uitvoering op een ander niveau in het honderd loopt”, zegt Weyts. Volgens de minister zijn momenteel achttien Vlaamse trajectcontroles klaar voor gebruik, maar kunnen ze door toedoen van het softwaresysteem van de federale politie niet functioneren. Voor nog eens 92 trajectcontroles is de uitvoering lopende.

Bij minister De Crem, die bevoegd is voor de federale politie, drong Vlaanderen eerder al aan op een oplossing en Weyts herhaalt nu die vraag. “Ik vraag aan minister De Crem om zelf in de plaats te mogen treden van de federale politie en zelf een aantal connectoren aan te kopen om zoveel mogelijk trajectcontroles zo snel mogelijk operationeel te maken. Wat we zelf doen, gaat alvast sneller.”







De achttien trajectcontroles waarvan sprake bevinden zich op negen locaties, telkens in de twee rijrichtingen. Het gaat onder meer om de N9 in Gentbrugge, de N460 in Haaltert en de N763 in Maasmechelen.

bron: Belga