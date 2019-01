Verliefde man wil zijn date soigneren, en dan doet ober iets ongelooflijk moois

Een Twitteraar zag onlangs hoe een verliefd koppeltje voor het eerst samen uit eten ging. Wat hij voor zijn ogen zag afspelen, was zo mooi dat hij het volledige tafereel op Twitter beschreef.

Tim, zo noemt hij zichzelf op Twitter, vertelt hoe hij meteen gefascineerd raakt door het koppeltje aan de tafel naast hem. Het is duidelijk dat de twee smoorverliefd zijn op elkaar en voor het eerst samen op restaurant gaan. “Hij stond erop dat ze eender wat mocht bestellen en dat hij zou betalen”, zo schrijft Tim. “Ben je zeker?”, bloost ze. “Uiteraard”, antwoordt hij.

Vervolgens overlopen ze samen de menukaart. “Ze deed erg veel moeite om iets niet te duur te kiezen. De blikken die ze elkaar toewierpen, waren zo mooi”, gaat Tim verder. Toen de wijnkaart gebracht werd, maakte de man weer duidelijk dat ze haar gang mocht gaan, hoewel hij verbleekte bij de prijzen. Uiteindelijk ging de vrouw voor een rosbief en een glas water, net als hem.

Ook de ober had intussen door wat er gaande was. Met een brede lach op zijn gezicht kwam hij terug naar de tafel. “Excuseer, ik was vergeten te zeggen dat de rosbief geserveerd wordt met een glas champagne van het huis”, klonk het.

Tim was door het dolle heen. “Ik wilde de ober echt een knuffel geven”, vertelt hij. Toen Tim afrondde, passeerde hij nog even langs de ober. “Dat was een mooi gebaar”, zei hij. “We zijn allemaal jong geweest”, knipoogde de ober.

— Tim (@forwardnotback) January 20, 2019