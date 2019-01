Reclame-onderbrekingen zouden Netflix enorm duur komen te staan

Uit recent onderzoek is gebleken dat als Netflix reclameboodschappen zou tonen tussen hun series en films, ze het grootste deel van hun kijkers zouden verliezen.

Met bijna 140 miljoen gebruikers is Netflix de grootste videostreamingdienst te wereld. Dat hebben ze voor een groot stuk te danken aan hun bewuste strategie om geen reclame-onderbrekingen te implementeren.







De laatste jaren doen de geruchten de ronde dat Netflix erover denkt om hun abonnees tóch met reclameboodschappen op te zadelen. Er werd zelfs al getest met korte advertenties voor en na hun video’s, hoewel die enkel getoond werden bij exclusief Netflix-materiaal en niet aan alle gebruikers.

Massaal abonnement opzeggen

Voorlopig houdt Netflix reclame achterwege, maar mochten ze ooit toch van plan zijn om de stap te wagen, zouden ze maar liefst 57% van hun klanten verliezen. Dat blijkt uit een onderzoek van Net Imperative. Zelfs al zou Netflix de abonnementskosten verlagen, dan nog zou 42% van hun klanten bedanken. Het onderzoek werd uitgevoerd in Het Verenigd Koninkrijk, maar men gaat ervan uit dat de cijfers representatief zijn voor de grootste Netflix-markten, zoals de Verenigde Staten en Canada.

Beter dus geen reclame, en dat hebben ze volledig aan zichzelf te danken, want Netflix is altijd de voortrekker geweest van vaste maandabonnementen die de kijkers garanderen dat er geen reclame te zien zal zijn. Het is dan ook begrijpelijk dat mensen terugdeinzen voor het idee dat er plots wel reclame zou komen, en al zeker als je weet dat de abonnementskosten wellicht niet gaan afnemen in de toekomst.