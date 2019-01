Dokters waarschuwen: peterselie hoort niet thuis in een vagina

Onlangs stond er in het magazine Marie Claire te lezen dat het inbrengen van peterselie in de vagina je maandstonden sneller kon doen beginnen. Nu is daarop kritiek gekomen van de medische gemeenschap, die stelt dat dit ook heel wat gezondheidsriciso’s inhoudt.

In het bewuste artikel in Marie Claire staat te lezen dat “peterselie kan helpen de baarmoederhals zacht te maken en hormonale onevenwichtigheden weg te werken die uw cyclus kunnen vertragen, waardoor uw menstruatie sneller op gang komt”. Als meest effectie vorm spreken ze over “peterseliethee en het rechtstreeks inbrengen van peterselie in de vagina”.

Oude methode voor abortus







Wat ze er wel niet bij vermelden is dat peterselie in je vagina steken heel gevaarlijk is. Vroeger gebruikten ze deze methode om abortus te plegen. Peterselie zorgt ervoor dat de bloedtoevoer naar de vagina verhoogt terwijl de baarmoederhals wordt verzacht, hierdoor krijg je dan een miskraam.

Deze manier werd nooit goedgekeurd door artsen als een veilige manier om het te gebruiken voor abortus, en al zeker niet om je maandstonden sneller te doen komen.

Infecties

Wie deze techniek wel probeert heeft de kans infecties en het Toxische Shock Syndroom (TSS) op te lopen. Deze schokken zijn potentieel zo gevaarlijk dat je er van kan sterven. Gedurende afgelopen jaren was er een melding van een vrouw die overleden was doordat ze abortus wou plegen met peterselie.

Volgens de Engelse arts Karin O’Sullivan is het nooit gezond om kruiden of rare voorwerpen in je vagina te steken. Elke vagina heeft een natuurlijk gezond evenwicht, maar wanneer het verstoord wordt begint het te infecteren en kan je er zelfs aan sterven.

Wil je écht een oplossing vinden tegen pijnlijke maandstonden met veel bloeding? Dan kan je beter gebruik maken van orale anticonceptie-pillen of je dokter raadplegen voor een veilige en gezonde manier.