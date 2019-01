Belgisch café is opnieuw beste ter wereld

Voor het tweede jaar op rij is het Belgische In de Verzekering tegen de Grote Dorst uitgeroepen tot beste bierbestemming ter wereld. Het café ligt in Eizeringen in Vlaams-Brabrant. De internationale bierwebsite RateBeer is verantwoordelijk voor de beoordeling.

In de Verzekering tegen de Grote Dorst

In de Verzekering tegen de Grote Dorst bestaat al sinds 1842 en wordt uitgebaat door Kurt Panneels. De openingstijden van het café zijn enigszins bijzonder te noemen. Enkel op zondagen van 10 tot 20 uur en na begrafenissen opent het etablissement z’n deuren. De kaart bestaat uit meer dan 250 bieren, voornamelijk afkomstig uit het Pajottenland. Denk dus aan geuze, lambiek en oude kriek.

Top 50







In de top 50 staan nog 10 andere Belgische tentjes. Onder andere Moeder Lambic in Brussel en Kulminator in Antwerpen komen voor op de lijst. Maar natuurlijk kan België niet met alle eer gaan lopen. Op de tweede plaats staat Akkurat in Stockholm, op de derde The Hoppy Pub in Thessaloniki. Misschien is dit voor bierliefhebbers wel de ideale gelegenheid om het hele lijstje af te gaan?