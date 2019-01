Bekende denker Etienne Vermeersch is overleden

Filosoof en opiniemaker Etienne Vermeersch is vorige week vrijdag overleden. Hij was professor wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, atheïst, scepticus, maar vooral een gerespecteerde stem in tal van grote maatschappelijke debatten. In de strijd voor het recht op contraceptie of de legalisering van abortus en euthanasie liep hij voorop.

Vermeersch overleed op vrijdag 18 januari na een langdurige ziekte in het Universitair Ziekenhuis van Gent. Het afscheid vond al plaats in intieme kring. Vermeersch werd 84 jaar.







Volgens politiek filosoof Dirk Verhofstadt was Etienne Vermeersch “een van de belangrijkste en meest invloedrijke filosofen die Vlaanderen ooit heeft gekend”. “Hij had een grote impact op het maatschappelijk debat en op heel wat wetgeving. Ten eerste op ethisch vlak met de legalisering van abortus en euthanasie. Dankzij hem kunnen vandaag mensen die ondraaglijk lijden en dat nadrukkelijk vragen, uit het leven stappen”, zegt Verhofstadt.

Verlichtingswaarden

Hij had volgens Verhofstadt ook een grote impact op het debat rond problemen zoals milieu, overbevolking en dierenwelzijn. “Verder verdedigde hij de Verlichtingwaarden zoals de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid van man en vrouw, en de strikte scheiding van kerk en staat, met hand en tand. Vermeersch was een sterke debater, maar ook een zachtaardige man die bijzonder geliefd was bij grote lagen van de bevolking.”

Volgens Johan Braeckman, hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, gaf Vermeersch les aan zowat 40.000 studenten. “Hij schreef veel opiniestukken, gaf honderden lezingen en werd talloze malen uitgenodigd om deel te nemen aan televisieprogramma’s. Hij publiceerde meerdere boeken, waaronder enkele bestsellers. Dit alles maakt hem tot de meest invloedrijke Vlaamse intellectueel en academicus van de voorbije 30 jaar”, benadrukt Braeckman.

“Warme en humoristische man”

Vermeersch beklemtoonde voortdurend het belang van het rationele denken, zowel in strikt wetenschappelijke als in ethische kwesties. “Hoewel hij zeer gespecialiseerde filosofische en andere kennis bezat, was hij geen ivoren-toren filosoof. Hij was vertrouwd met de kennis van meerdere disciplines. Zowel de cultuurwetenschappen als de natuurwetenschappen boeiden hem in grote mate, evenals de ontwikkelingen in de medische wetenschappen en de informatica en robotica. Hij was een zeer geleerde, erudiete en intelligente, maar ook warme en humoristische man.”