Trump bekijkt “alternatief” nu Pelosi State of the Union blijft weigeren

De Amerikaanse president is van plan om “een alternatief evenement” te organiseren, nu de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi nog altijd weigert om hem volgende week dinsdag toe te laten zijn State of the Union voor het Congres te houden. Dat kondigde Trump woensdag zelf aan. “De toespraak is afgelast door Pelosi want zij wil de waarheid niet horen (…) Ze is een schandvlek voor het land waar we allemaal van houden”.

De weigering houdt verband met de shutdown, die intussen al 33 dagen aan de gang is. Trump wil de begroting pas goedkeuren als er geld wordt vrijgemaakt voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico, terwijl de Democraten -de partij van Pelosi- radicaal gekant zijn tegen een muur.

Als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden heeft zij de sleutel in handen voor het organiseren van de State of the Union. Vorige week liet ze al verstaan dat de president die jaarlijkse toespraak best uitstelt of ze schriftelijk bekendmaakt. Woensdag werd dat nog eens per brief bevestigd, en dus kiest Trump voor “een alternatief”. Mogelijk gaat hij speechen vanuit het Witte Huis of zelfs buiten Washington, bericht CNN.

bron: Belga