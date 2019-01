Shutdown VS – Amerikaanse Senaat stemt donderdag over twee begrotingsvoorstellen

Republikeinen en Democraten gaan donderdag in de Amerikaanse Senaat elk een begrotingsvoorstel indienen die een einde zou kunnen maken aan de “shutdown” of de sluiting van een aantal overheidsdiensten, die al meer dan een maand duurt. Al is er weinig hoop dat de stemming tot een doorbraak zal leiden.

De Republikeinen controleren in de Senaat slechts 53 zetels, terwijl er een meerderheid van 60 nodig is om de begrotingswet goed te keuren. Centraal in de discussie staat de eis van president Trump om in de begroting 5,7 miljard dollar te voorzien voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico. De Republikeinen willen daarover een voorstel indienen -in ruil zouden een miljoen migranten de volgende drie jaar niet uitgezet worden- maar de Democraten zijn radicaal gekant tegen de muur.

De Democraten gaan donderdag op hun beurt voorstellen om de overheidsfinanciering tot 8 februari te verzekeren, in afwachting van verdere onderhandelingen over de grensbeveiliging. Maar Trump liet al verstaan eerst geld voor een muur te willen en pas dan de overheidsdiensten weer te openen. De president zal enkel onder die voorwaarden zijn handtekening zetten onder de begrotingswet.

De situatie waardoor zo’n 800.000 Amerikaanse ambtenaren al sinds 22 december niet betaald worden en heel wat overheidsdiensten in de VS lam liggen, lijkt dus nog helemaal geblokkeerd.

bron: Belga