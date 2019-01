Russisch leger presenteert nieuwe middellange afstandsraket aan buitenlandse experten

Rusland ziet in zijn nieuwe middellange afstandsraket geen schending van een van de belangrijkste nucleaire ontwapeningsverdragen. Het Russische leger stelde vandaag in de buurt van Moskou voor de eerste keer zijn nieuwe kruisraket van het type 9M729 voor aan buitenlandse militaire experten en journalisten. De raket heeft een maximaal bereik van 480 kilometer, zei luitenant-generaal Michail Volgens Matvejevski volgens de Russische media. De VS en de NAVO gaan ervan uit dat het nieuw type wapen daadwerkelijk veel verder kan vliegen en daardoor een schending vormt van het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag (INF). Dat verbiedt nucleaire en conventionele raketten en kruisraketten met een bereik van 500 tot 5.500 kilometer. “Rusland heeft zich altijd strikt aan de bepalingen van het verdrag gehouden, houdt er nog steeds rekening mee en laat geen overtredingen toe”, garandeerde Matvejevski.

Washington heeft Moskou een ultimatum van 60 dagen gegeven om zich weer aan de regels van het INF-verdrag te schikken. De VS vorderen bovendien de vernietiging van de bedoelde wapens. Het ultimatum verstrijkt op 2 februari. Als Rusland het verdrag mag schenden, heeft het voor de VS geen zin meer om zich aan het verdrag te houden, had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in december verklaard.







In vergelijking met het vorige model is het bereik van de 9M729 met tien kilometer verminderd, zei de luitenant-generaal. Dat komt omdat het nieuwe type raket zwaarder is geworden. Rusland had onlangs ook de VS voor een presentatie van het nieuwe wapensysteem uitgenodigd.

bron: Belga