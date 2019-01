Premier League – Chelsea huurt Gonzalo Higuain tot einde seizoen

Chelsea heeft zich woensdag met de Argentijnse international Gonzalo Higuain versterkt. Dat meldde de Londense club woensdagavond. De 31-jarige aanvaller wordt tot het einde van het seizoen op huurbasis overgenomen van Juventus Turijn, dat hem het voorbije half jaar aan AC Milaan uitleende. Higuain startte zijn carrière in 2004 bij River Plate, waar Real Madrid hem in december 2006 wegplukte. In 2013 verkaste hij naar Napels. Daar had Chelsea-coach Maurizio Sarri hem al onder zijn hoede in het seizoen 2015-2016. De Argentijn scoorde toen liefst 36 goals in 35 competitiematchen, waarna Juventus hem voor 90 miljoen euro wegkocht. Voor Milan trof hij de voorbije zes maanden zes keer raak in 15 competitieduels.

bron: Belga