Paus Franciscus, die onderweg is naar Panama, heeft vandaag de muur tussen de VS en Mexico bekritiseerd. “Het is de angst die ons gek maakt”, verklaarde de paus in het vliegtuig aan journalisten die met hem mee reizen. Franciscus reageerde daarmee op een verhaal van een journalist die vertelde over zijn ervaringen in de Mexicaanse grensstad Tijuana. De muur reikt tot in de zee in Tijuana om mensen te beletten de grens over te steken.

bron: Belga