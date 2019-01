Paul George en Russell Westbrook leiden Oklahoma voorbij Portland

In de NBA stonden gisteravond Oklahoma City en Portland, de nummers drie en vier in de Western Conference, tegenover elkaar. De Thunder haalde het voor eigen publiek met 123-114. Paul George en Russell Westbrook waren op de afspraak in de uitverkochte Chesapeake Energy Arena, waar ruim 18.000 basketfans het duel bijwoonden. George kroonde zich met 36 punten tot topschutter, Westbrook was weer goed voor triple double (29 ptn, 14 ass, 10 rbs).

Bij de bezoekende Trail Blazers rondden Damian Lillard (34 ptn) en CJ McCollum (31 ptn) allebei de kaap van 30 punten maar ze konden hun team niet voor een twintigste nederlaag van het seizoen behoeden.







Oklahoma City (29-18) verstevigde zijn derde plaats achter kampioen Golden State (33-14) en Denver (31-14). Portland (29-20) blijft vierde.

In de Eastern Conference was Toronto met 120-105 te goed voor Sacramento. Bij de collectief sterke Raptors tekenden Kyle Lowry en Fred VanVleet allebei voor 19 punten.

Toronto (36-13) volgt in het klassement op een korte afstand van leider Milwaukee (34-12).

Bron: Belga