Open Vld roept morgen extra partijbestuur samen over lijsttrekkers

Open Vld organiseert morgen om 10 uur een extra partijbestuur over de lijsttrekkers voor de verkiezingen van 26 mei. Dat heeft Belga vernomen. Partijwoordvoerder Thomas Vanwing bevestigt enkel dat er morgen een extra partijbestuur gepland is, maar geeft geen verdere commentaar. Officieel hebben de Vlaamse liberalen hun lijsttrekkers voor 26 mei nog niet bekendgemaakt. In de meeste provincies lijken de keuzes voor de hand te liggen. Zo wordt het in West-Vlaanderen normaal gezien het duo Vincent Van Quickenborne (Kamer) en Bart Tommelein (Vlaams), in Limburg gaat het om Patrick Dewael (Kamer) en Lydia Peeters (Vlaams), in Vlaams-Brabant om Maggie De Block (Kamer) en Gwendolyn Rutten (Vlaams) en in Oost-Vlaanderen om Alexander De Croo (Kamer) en Carina Van Cauter (Vlaams).

Maar zowel in Antwerpen als in Brussel blijkt de puzzel wat moeilijker te liggen. In Antwerpen zijn er twee voor de hand liggende kandidaat-lijsttrekkers, namelijk Bart Somers en Philippe De Backer. Maar enkele weken geleden kondigde de partij een vrouwelijk ‘wit konijn’ aan als lijsttrekker. De geruchtenmolen draaide overuren, maar een concrete naam viel nog niet uit de bus.







Ook in Brussel zou de puzzel nog niet klaar zijn. Daar zijn Guy Vanhengel en Sven Gatz kandidaat om respectievelijk de Brusselse en de Vlaamse lijst te trekken. Maar volgens De Tijd heeft ook Els Ampe zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap en leidt dat tot interne wrevel.

Volgens verschillende bronnen binnen de partij hebben de problemen met de lijstvorming onder meer te maken met de belofte van de Open Vld-top om te opteren voor de helft vrouwelijke lijsttrekkers.

bron: Belga